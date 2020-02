Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Schüler der Musikschule Spittal - Baldramsdorf laden zum Faschingskonzert. © KK/Musikschule

Faschingskonzert

Zu einem Faschingskonzert unter dem Motto "Fernsehhelden" lädt die Musikschule Spittal - Baldramsdorf heute Montag, dem 3. Februar in das Dorfgemeinschaftshaus in Baldramsdorf. Mit dabei ist auch der Chor der Volksschule Baldramsdorf. Los geht's um 17 Uhr.

Jedes maskierte Kind bekommt Krapfen und Saft, gesponsert vom Förderverein der Musikschule.

Ocean colors

Seinen Film unter dem Titel "Ocean colors" präsentiert Gerald Arnold am Mittwoch, dem 5. Februar um 20 Uhr im Weißensee Haus in Techendorf. Die dritte Eigenproduktion des Kärntner Unterwasserfilmers zeigt die Welt der Korallen und Riffe sowie deren unterschiedliche Bewohner.

Gedreht wurde in Belize, auf den Malediven, in Nord-Ost Sulawesi, in Palau, in Ägypten und im Sudan.

Unterwasserfilmer Gerald Arnold präsentiert seinen neuesten Film Foto © KK/Gerald Arnold

Aqua-Fit Wassergymnastik

Ein "Aqua-Fit - Wassergymnastikkurs" wird am Mittwoch, dem 5. Februar in der Aquarena in Kötschach-Mauthen angeboten. Der Kurs umfasst fünf Einheiten, findet von 9 bis 10 Uhr statt und wird von Edith Innerkofler geleitet.

Anmeldung beim Marktgemeindeamt Kötschach-Mauthen unter: Tel. (04715) 85 13

"Kärntner Kesseltrieb"

Am Donnerstag, dem 6. Februar präsentiert Alexandra Bleyer um 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei in Kleblach-Lind ihren neuen Roman unter dem Titel "Kärntner Kesseltrieb". Die Lesung aus Sepp Flattachers viertem Fall wird musikalisch umrahmt.

"Big data_phase 2"

Eine zeitgenössische Tanzperformance unter dem Titel "Big data_phase 2" zeigen Schüler des BORG Spittal am Donnerstag, dem 6. Februar im Art Space im Stift Millstatt. Die Vorstellungen unter der Choreografie von Leonie Humitsch und Stefanie Sternig finden um 11 und um 19 Uhr statt. Durch das Nutzen von digitalen und sozialen Medien tauchen die Jugendlichen in eine Parallelwelt ein, die sie umhüllt, in Besitz nimmt und abertausende Möglichkeiten eröffnet.

Zeitgenössische Tanzperformance mit Jugendlichen des BORG Spittal. Foto © KK/Büro für Tanz

