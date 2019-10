Facebook

In Spittal finden Info-Abende zum Thema "Demenz" statt. © KK/Regionalverband Nockregion

Ist heute Dienstag oder November?

Informationsabende zum Thema "Demenz - erkennen + verstehen + reagieren" stehen am Montag, den 28. und am Dienstag, den 29. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr, im Musikzimmer des Schlosses Porcia in Spittal auf dem Programm. Der Anteil demenzkranker Menschen steigt. Wie reagiert man richtig, oder wie begleitet man eine Person mit Demenz?

Am ersten Abend vermittelt Eva Sachs-Ortner ein gewisses Basiswissen über das Krankheitsbild und die Grundkenntnisse über Anzeichen und Verlauf. Im zweiten Teil klärt Sonja Haubitzer über rechtliche Fragen, wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Geschäftsfähigkeit und so weiter auf.

Amazonas Regenwald in Flammen

Unter dem Titel "Amazonas Regenwald in Flammen - wie gehen wir damit um?" findet am Dienstag, den 29. Oktober ein Vortrag und eine Diskussion mit Johann Kandler statt. Von 17.30 Uhr bis 19 Uhr gibt es beim Zellot am Hauptplatz in Spittal auch eine Präsentation und Fairkostung des "coffee for future" und eine Vorstellung des Biobauern Martin Ertl.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von fridays for future Spittal, Klimavolksbegehren, Bio-Austria - Kärnten, Weltläden und dem Klimabündnis Kärnten.

Lavant und Musik

Im Rahmen der Steinfelder Kulturtage ist Gudrun Maria Leb am Mittwoch, den 30.Oktober zu Gast in der Pfarrkirche Steinfeld. Um 19.30 Uhr lädt sie gemeinsam mit Gudrun Schinder zum Erlebnis der wortgewaltigen und bildhaften Sprache von Christine Lavant.

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett

Einen Informationsabend über die Unterstützung bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett durch eine "Doula" gibt es am Mittwoch den 30. Oktober im 18 Uhr im FamiliJa-Beratungsraum in Obervellach. Christina Obereder ist eine Doula, also eine geburtserfahrene Frau, die eine werdende Mutter vor, während und nach der Geburt begleitet und emotional unterstützt. Sie ist aber kein Ersatz für eine Hebamme.

Finanzbasics für Frauen

Im Rahmen der Maßnahmenreihe "Frauenpower 4.0 - Frau in der Region" findet am Donnerstag, den 31. Oktober im Gemeinderatssitzungssaal der Gemeinde Kötschach-Mauthen von 18 bis 21 Uhr ein Workshop unter dem Titel "Finanzen, Leben, Zukunft - finanziell unabhängig und selbstbestimmt" mit Ingrid Gritschacher statt. Sie klärt Fragen wie: Wie kann finanzielle Unabhängigkeit gelingen? Was bedeutet Vollzeit, Teilzeit, Geringfügigkeit für mich und meine Pension? und viele mehr.

Ein weiterer Termin in Oberkärnten erfolgt am Freitag, den 6. Dezember, von 18 bis 21 Uhr im Veranstaltungsssaal der Gemeinde Lendorf.

Anmeldung unter: Tel. (050) 53 63 30 58 oder unter frauen@ktn.gv.at

