Im Parkschlössl in Spittal sind Werke von Michaela Ortner zu sehen © KK/Michaela Ortner

Zwischen Chaos und Balance

Heute, Montag den 26. August wird im Parkschlössl im Stadtpark in Spittal um 19 Uhr die Ausstellung unter dem Titel "Zwischen Chaos und Balance" eröffnet. Gezeigt werden Werke von Michaela Ortner. Die Ausstellung ist bis 6. September montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Hommage an Werner Schneyder

Eine Hommage an Werner Schneyder gibt es am Mittwoch, den 28. August um 20 Uhr im Rahmen der Musikwochen im Kogresshaus in Millstatt. Dieter Chmelar liest Werner Schneyder und wird dabei vom Jazztrio "SP Jazz 3" musikalisch begleitet. Das Trio besteht aus Franz Steiner, Michael Samitz und Richard Pusavec und spielt standard bis funky, carinthisches, Egenkompositionen und Originals. Karten sind unter Tel. (04766) 20 21 35 oder unter musikwochen@millstatt.at erhältlich.

5. Weißensee Klassik Festival

Den Auftakt des 5. Weißensee Klassik Festivals macht "The New Piano Trio" am Mittwoch, den 28. August um 18 Uhr. Den Musikern gelingt es in ihren Stücken, die Grenzen zwischen Pop und Klassik aufzulösen. Gespielt wird am Ronacherfels und bei Schlechtwetter in Graln's Tenn. Karten gibt es unter: info@weissenseeklassik.at

3. Internationales Obertonfestival

Am Donnerstag, den 29. August erfolgt im Pankratium in Gmünd der Auftakt des 3. Internationalen Obertonfestivals. Das Eröffnungskonzert beginnt um 20 Uhr. Zu hören ist eine hochkarätige Obertonperformance mit Anna-Maria Hefele, musikalisch begleitet von Julia Hofer. Nähere Infos unter Tel. (04732) 311 44 oder unter info@pankratium.at

Klaviertrio

Im Rahmen der Reihe "Pro Musica Mallnitz" tritt am Donnerstag, den 29. August um 20 Uhr das Klaviertrio Küchl - Stroissnig - Pflegerl in der Pfarrkirche in Mallnitz auf. Zu hören sind Werke von Franz Schubert. Nähere Infos unter: Tel. 0664-133 47 00

In Mallnitz tritt das Trio Küchl - Stroissnig - Pflegerl auf Foto © KK/Glantschnig

63. Impuls am Berg

Eine Lesung findet im Rahmen der Reihe "Impuls am Berg" am Donnerstag, den 29. August um 20 Uhr im Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim statt. Gunther Spath präsentiert dabei sein Buch und spricht unter dem Titel "Denglisch. Smartkrank. Werbedummy - Sonstige Beiträge zur Abnahme geistiger Intelligenz!" Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: Tel. (04240) 81 72

Gunther Spath liest im Trattlerhof Foto © KK/Spath

