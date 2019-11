Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Spittaler Weihnachtsdorf wird eröffnet © KK/EGGSPRESS

Weihnachtsdorf

Am Donnerstag, den 28. November, um 17 Uhr wird das Weihnachtsdorf rund um den Springbrunnen im Stadtpark in Spittal eröffnet.

Ab 18 Uhr findet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Udo Wenders, der Gruppe "Folxtime", Charlien und Buzgi statt.

Für die Kinder wird die Weihnachtswerkstatt geöffnet. Ebenso gibt es Ponyreiten, Karussell und Eisenbahn.

Heuer erstrahlt erstmals ein leuchtender Komet beim Schloss Porcia, der das Weihnachtsdorf besonders in Szene setzt.

Das Weihnachtsdorf ist täglich von 12 bis 19.30 Uhr geöffnet. Punsch & Schmankerl gibt es am Donnerstag bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr.

Sternenkinder

Die Geschichte eines Sternenkindes erzählt das Textkonzert "Die Abwesenheit des Glücks".

An der Orgel Arnold Meusburger, Akkordeon & Gitarre Philipp Lingg, Erzähler ist Rainer Juriatti.

Das Thema Tod und Trauer um ein ungeborenes Kind regt am Dienstag, den 26. November, um 19 Uhr im Kultursaal in Steinfeld ein wenig zum Nachdenken an.

Csakan1800

In der Musikschule Hermagor findet am Freitag, den 29. November, um 19.30 Uhr ein Konzert mit "Csakan1800" statt. Präsentiert wird Musik aus dem Biedermeier.

Um 19 Uhr findet die Vernissage von Christine Krieber "Naturfotografie" statt. Kartentelefon (04282) 2013.

Vernissage

Kunst im Advent heißt die Vernissage von Jan Reudink. Kleine Gemälde werden am Freitag, den 29. November, um 19 Uhr im Forsthaus Marktplatz in Sachsenburg ausgestellt. Musikalisch umrahmt von Adrian und Johannes Gritzner.

Die Ausstellung ist bis 8. Dezember geöffnet.

Caritas Kärnten

Informationen über persönliche Vorsorge gibt Notar Erfried Bäck in seinem Vortrag. Behandelt werden Erbrecht - testamentarische Verfügung, Patientenverfügung und Vollmacht.

Anschließende Fragen und Einzelgespräche sind ab 18 Uhr möglich.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 26. November, von 17 bis 19 Uhr in der Drautalperle in Spittal statt. Anmeldungen unter Telefon 0463-55560-903 oder r.striedinger@caritas-kaernten.at

