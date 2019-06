Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Sommerlesespaß in der Stadtbücherei mit dem Lesepass © KK/STADTBÜCHEREI

Lesespaß

Bald beginnen die Sommerferien und damit auch die Zeit für Lesespaß. Am Donnerstag, den 27. Juni findet um 17 Uhr ein Bilderbuchkino mit Dunja in der Stadtbücherei statt.

Für die bevorstehende Ferienzeit wird auch wieder ein Lesepass für alle Kinder angeboten. Es gilt den Rekord von 1000 ausgeliehenen Büchern noch zu toppen.

Informationen und Anmeldungen unter Telefon (04762) 56 50-228.

Ausgrabungen

In einem Multimedia-Vortrag zeigen Georg Kandutsch und Karl Weiß die neuesten Saurierfunde im Gebiet Reißkofel und Weißensee. Diese Saurier sind die ersten und besten Österreichs. Berichtet wird am Dienstag, den 25. Juni, um 19.30 Uhr im Saal des Weißensee Hauses auch über neue Fischfunde und aktuelle Forschungsschwerpunkte.

850 Jahre Pfarre Hermagor

Die Katholische Pfarre Hermagor feiert heuer ihr 850 jähriges Bestehen. Historiker Hans Hohenwarter nimmt dies zum Anlaß in seinem Vortrag über die Zeitläufe rund um die alten Kirchenmauern im mittleren Gailtal zu berichten.

Am Donnerstag, den 27. Juni spricht er um 19 Uhr im Gailtaler Heimatmuseum. Umrahmt wird der historische Abend vom Vokalkreis Karnia. Informationen unter Telefon (04282) 30 60

Die Nashörner

Eugène Ionesco schrieb das französisch-sprachige Theaterstück "Die Nashörner" (im Original "Rhinoceros"). Es ist ein klassisches Stück des absurden Theaters.

Die Theatergruppe am BORG Spittal führt das Theater am Mittwoch, den 26. Juni, um 19 Uhr im Ortenburgerkeller sowie am Donnerstag, den 27. Juni im Stadtsaal um 11 und um 19 Uhr auf.

Sonnenstrom

Am Montag, den 24. Juni findet um 19 Uhr im Gemeindeamt Reißeck eine Informationsveranstaltung zum Thema "24 Stunden Sonnenstrom" statt.

Für den Vortrag stehen Photovoltaik-Experten von Kärnten Solar Rede und Antwort. Sie informieren über neue Technologien und Möglichkeiten der Stromversorgung im Haushalt.

Abschlusskonzert

Die Kursteilnehmer des Pop-Musik Kurses von Hubert Waldner präsentieren sich mit Liedern wie "Drunken Sailor", B'soffnen Lotter" und selbstkomponierten Stücken beim Abschlusskonzert.

Zwölf Musiktitel werden am Donnerstag, den 27. Juni, um 20 Uhr im Resthurant (Werksküche Thurner Säge) in Kötschach-Mauthen vorgetragen.

Volksabstimmung jetzt

Über die Kärntner Volksabstimmung, den Zusammenbruch der Monarchie und die Gründung der ersten Republik referiert Josef Neuschitzer am Donnerstag, den 27. Juni, um 18 Uhr vor dem Schloss Porcia.

Um 18.30 Uhr folgt ein Vortrag beim Kriegerdenkmal der Stadtpfarrkirche über die Spittaler Marschkompanie und die Sicherung der Lippitzbachbrücke.

Abschließend folgt das Referat über die Kärntner Volksabstimmung im Schloß Porcia. Informationen unter (04762) 901 26.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin