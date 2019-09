Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Auf dem Alpe-Adria-Trail unterwegs © KK/FRANZ GERDL

Alpe-Adria-Trail

Am Samstag, den 28. September findet in Seeboden die Herbstveranstaltung am Alpe-Adria-Trail statt. Geboten wird gemütliches Wandern kombiniert mit musikalisch-kulturellen sowie kulinarischen Genüssen. Gewandert wird auf den Teilabschnitten der 12. und 13. Etappe, von der Sommeregger Hütte bis zur Lammersdorfer Hütte, wo nach Ankunft gemütlich gefeiert wird.

Ein kostenloser Shuttle fährt vom Bahnhof Spittal bis zur Sommereggerhütte. Wegen der begrenzten Teilnehmeranzahl ist eine vorherige Anmeldung unter Tel. (04766) 370 00 erforderlich. Die Veranstalltung findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Nähere Informationen finden Sie hier.

Comicfestival

Das Ö-Süd Comicartoon ist ein Comic-, Cartoon-, und Karikaturenfestival, bei dem Ausstellungen, Lesungen, Workshops und vieles mehr geboten wird.

Die Vernissage findet am Montag dem 23.9. im Parkschlössel statt. Die Ausstellung kann bis 4. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Samstag den 28. und am Sonntag den 29. September gibt es außerdem einen Flohmarkt. Nähere Infos gibt es bei Jochen "MirRoy" Meyer.

Kulturkino Gmünd

Am Donnerstag, den 26. September um 19 Uhr wird der Film "Tomorrow- die Welt ist voller Lösungen" im Kulturkino in Gmünd gezeigt.

Der Dokumentarfilm handelt von zwei Franzosen, die um die Welt reisen um nach einer Lösung für den Klimawandel zu suchen.

Pforten und Skulpturen

Pforten und Skulpturen, so nennt sich die neueste Ausstellung des gebürtigen Gailtaler Künstlers Herbert Unterberger.

Die Vernissage findet am Donnerstag, dem 26. September um 19 Uhr im Impulscenter in Seeboden statt. Die Ausstellung ist bis 25. Oktober montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Filmnachmittag der Caritas

Im Rahmen des Weltalzheimertages lädt die Caritas am Freitag, den 27. September um 13 Uhr in das Haus Michael in Obervellach zu einem Filmmachmittag mit Kaffeeplausch. Gezeigt wird der Film "Die Magd von Heiligenblut".

