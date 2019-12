Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schuhplattler aus Lendorf laden zum Stefanikränzchen. © KK/Lendorfer Schuhplattler

Stefanikränzchen

Die Lendorfer Schuhplattler laden am Donnerstag, den 26. Dezember um 21 Uhr in den Kultursaal in Lendorf zum Stefanikränzchen. Die Veranstaltung, die heuer bereits seit 43 Jahren stattfindet ist schon zur jährlichen Tradition in Lendorf geworden. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe "Fezzz Juhe" und in der Disco im Keller kann man zu den Rhythmen von "Beat Arts" ordentlich abtanzen. Einlass ist bereits um 20.20 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf um 5 Euro bei allen Vereinsmitgliedern und um 8 Euro an der Abendkassa.

Radentheiner Kleingruppenadvent

Zum Radentheiner Kleingruppenadvent wird am Montag, den 23. Dezember um 19 Uhr in die katholische Kirche in Radenthein geladen. Mit dabei sind das Quartett Almrose Radenthein, der Kärntner Viergesang und die "2 und 2 Musi". Durch das Programm führt Heinz Buchacher.

Karten sind um 12 Euro bei Frisuren Krug und unter Tel. 0664-320 10 00 sowie bei allen Sängern erhältlich.

Das Quartett Almrose Radenthein tritt beim Radentheiner Kleingruppenadvent auf Foto © KK/Quartett Almrose Radenthein

Spittaler Wochenmarkt

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage findet der Spittaler Wochenmarkt im Gendarmeriehof Porcia am Montag, den 23. Dezember von 7 bis 12 Uhr statt.

Weihnachts-Eislaufen

In der Eis-Sport-Arena in Spittal wird am Montag, den 23. Dezember von 15.45 Uhr bis 17.45 Uhr zum "Weihnachts-Eislaufen" geladen.

Friedenslichtfeier

Am Montag, den 23. Dezember findet in der Rotkreuz-Bezirksstelle in Spittal eine Friedenslichtfeier statt. Um 17 Uhr startet in der alten Dienststelle das Programm mit musikalischer Umrahmung. Danach kann das Friedenslicht von 19 bis 21 Uhr in der neuen Dienststelle, Zugang über den südlichen Parkplatz, abgeholt werden.

Weiters ist die Tür zum Friedenslicht von Dienstag, den 24. Dezember bis Mittwoch, den 25. Dezember, jeweils von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtskonzert

Das A capella Quartett "4ME", bestehend aus Mathias Rosenberger, Stephan Scheifinger, Manuel Schwandt und Lukas Joham lädt am Montag, den 23. Dezember gemeinsam mit dem Quartett Oisternix um 18 Uhr in die Evangelische Kirche in Hermagor zum Weihnachtskonzert.

Eintritt sind freiwillige Spenden. Der Erlös kommt dem Ö3 Weihnachtswunder zugute.

Willkommen in Mirabilis

Ein Weihnachtsmusical für die ganze Familie aus der Feder von Katharina Bostjancic gibt es am Dienstag, den 24. Dezember im Stadtsaal in Spittal zu sehen. Die über 70 Kinder von "Kids Forever" präsentieren ihr Stück unter dem Titel "Willkommen in Mirabilis" um 11 Uhr und um 14 Uhr. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Weihnachtskonzert

Die Trachtenkapelle Berg unter der musikalischen Leitung von Markus Kolbitsch lädt am Mittwoch, den 25. Dezember um 20 Uhr in den Treff.Berg zum Weihnachtskonzert. Zu hören sind Kärntnerlieder, Märsche und vieles mehr. Durch das Programm führt Barbara Strugger. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Die öffentliche Generalprobe findet am Sonntag, den 22. Dezember um 19 Uhr statt.

Unser Stern vom Stubeck

Eine Krippmfeier mit Gedichten, Musik und geistlichem Beistand von Roland Stadler gibt es am Donnerstag, den 26. Dezember ab 17 Uhr beim "Stadele" bei der Mentebauer Hütte am Stubeck oberhalb von Gmünd.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin