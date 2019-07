Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ensemble Love4mation tritt im Pankratium in Gmünd gemeinsam mit Freunden auf. © KK/Love4mation

Love4mation

Ein Konzert mit dem Ensemble "Love4mation" und befreundeten Musikern gibt es am Donnerstag, den 25. Juli um 20 Uhr im FeldnerGarten des Pankratiums in Gmünd. Auf dem Programm von Katharina Kapeller, Gabriele Kari, Judith Sprenger-Laubreiter, Christian Pucher, Dominik Hecher, Margit Brunner und Franz Unterpirker stehen romantische Liebeslieder aber auch schwungvolle Melodien.

Karten sind im Vorverkauf unter Tel. (04732) 311 44 oder unter info@pankratium.at um 15 Euro und an der Abendkassa um 18 Euro erhältlich. Nähere Informationen unter www.pankratium.at

Karfunkelreise

Zur Karfunkelreise, einer Märchenführung mit der Bergfee Granatia, lädt das Granatium in Radenthein jeden Montag im Juli und August. Die erste Führung findet heute, Montag, den 22. Juli um 10.30 Uhr statt. Reservierungen sind unter Tel. (04246) 291 35 erbeten.

Weitere Termine sind jeweils montags, der 29. Juli, der 5., 12., 19. und 26. August, jeweils um 10.30 Uhr. Das Granatium - die Erlebniswelt der Granatedelsteine ist bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine Märchenführung mit Bergfee gibt es im Granatium Foto © KK/Granatium

Bücher-Flohmarkt

Einen Bücher-Flohmarkt, mit Jugendliteratur, Zeitschriften, Belletristik, Kinderliteratur und vielem mehr gibt es am Dienstag, den 23. Juli von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei in Spittal. Dabei ist jedes Buch um 1 Euro zu haben.

Jedes Buch um 1 Euro beim Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei Foto © KK/Stadtbücherei

Der keusche Lebemann

Die Theatergruppe Liesing im Lesachtal unter der Leitung von Erika Stabentheiner lädt zur Aufführung des Stücks "Der keusche Lebemann". Der Schwank in drei Akten stammt aus der Feder von Franz Arnold und Ernst Bach. Die nächste Aufführung findet am Mittwoch, den 24. Juli um 20.15 Uhr im Pfarrsaal in Liesing statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsenen 9 Euro und für Kinder 4 Euro.

Weitere Aufführungstermine sind jeweils Mittwoch, der 7. und der 21. August sowie Mittwoch, der 4 und 18. September, jeweils um 20.15 Uhr. Karten gibt es unter Tel. 0664-652 60 79

Yoga

Unter dem Motto "So nah am Himmel" findet jeden Donnerstag im Juli und August um 10 Uhr eine Yogastunde mit Doro Aichholzer beim Speicherteich auf dem Goldeck statt. Die nächste Einheit gibt es am Donnerstag, den 25. Juli, Treffpunkt ist beim Goldeck Speichersee um 9.45 Uhr. Gebraucht wird eine Yogamatte und ein Handtuch, der Kostenbeitrag beträgt 7 Euro pro Stunde. Nähere Infos unter: Tel. 0699-10 11 32 93

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin