Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet © KK/RASHID LAFIFF

Jazzscene

Sängerin, Komponistin und Jazztrompeterin Michaela Rabitsch präsentiert sich mit ihrem Partner dem Gitarrist Robert Pawlik am Donnerstag, den 24. Oktober, um 20 Uhr im Rathaussaal in Radenthein.

"Gimme the Groove" heißt ihr sechstes gemeinsames Studioalbum. Mit dabei sind auch Joe Abentung am Kontrabass und Dusan Novakov am Schlagzeug. Kartenverkauf bei der Raiffeisenbank Radenthein-Bad Kleinkirchheim.

Familienalltag

Kinder von Beginn an in ein selbstbewusstes Leben zu begleiten, stellt Familien oft vor große Herausforderungen. Der Vortrag "Stressfreier Familienalltag" mit Romana Hauptmann zeigt Methoden wie der partnerschaftliche Umgang in der Familie gelingen kann.

Der Vortrag findet am Mittwoch, den 23. Oktober, um 19 Uhr im Musiksaal des Schlosses Porcia statt. Die Inhalte dieses Vortrags werden im Workshop für Eltern am Freitag, den 25. Oktober, in der Entspannungsoase Silence4you, Kirchgasse 1, von 17 bis 20 Uhr vertieft.

Anmeldungen sind unter Telefon (04762) 359 94 erforderlich.

Bergführer erzählt

Über die mystische Welt und Skitouren durch Kirgistan, Tadschikistan, Georgien und dem Uralgebirge erzählt Bergführer Peter Unterluggauer aus dem Lesachtal.

Seine Vortragsreihe führt ihn am Mittwoch, den 23. Oktober auch nach Spittal. Um 19.30 Uhr erzählt er beim Brückenwirt von seinen Reisen. Eintritt: Freiwillige Spende.

Gesundheit

Über "Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheit" referiert Wolfgang Hofmeister am Montag, den 21. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Bildungszentrum Vitamin R in Radenthein.

Der Allgemeinmediziner hat sich auch auf die Naturheilkunde und die Akupunktur spezialisiert. In seinem Vortrag gibt er Informationen über Micro-Macro-Nährstoffe, freie Radikale und gesunde Nahrung. Anmeldungen erbeten unter Telefon (04246) 4020 oder office@vitamin-r.at.

Wanderwunderwelt

Inmitten der Werke von Erika und Gerhard Lojen "Wege zu Licht und Stille", stellt Anneliese Kreiseder ihr neues Buch "Wanderwunderwelt" am Mittwoch, den 23. Oktober, um 18 Uhr in der Galerie Porcia, im Salamanca-Keller in Spittal vor.

Das Wandern steht in der Kurzgeschichte als Metapher für das Leben und die Suche nach dem Sinn. Der Eintritt ist frei.

