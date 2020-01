Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Jo Hermann und Gerhart Weihs stellen ihre Werke im Kunstraum in Obervellach aus © KK/Kunstraum Obervellach

"Köpfe und mehr ..."

Unter dem Titel "Köpfe und mehr ..." werden in der Galerie Kunstraum in Obervellach, Fotos von Jo Hermann und Objekte von Gerhart Weihs ausgestellt. Die Vernissage mit musikalischer Umrahmung findet am Freitag, dem 17. Jänner um 19 Uhr statt.

Die Ausstellung ist bis 22. März donnerstags bis samstags, jeweils von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Maximilian I.

Die Dante Alighieri Gesellschaft lädt am Montag, dem 20. Jänner um 19.30 Uhr in den Ahnensaal des Schlosses Porcia zu einem Vortrag mit Powerpoint-Präsentation. Walter Richter aus Wolfsberg referiert zum Thema "Maximilian I. - Kaiser an der Zeitenwende".

Vorträge

Zwei Vorträge mit Wilma Bürger gibt es heute Montag, dem 20. Jänner im Pfarrsaal in Mühldorf.

Zum Thema "Restart your body - Alles neu im Frühling" spricht die diplomierte Ernährungsberaterin und diplomierte Fastenbegleiterin um 18 Uhr und wie man erfolgreich und gut in und durch die Wechseljahre kommt, kann man ab 19.30 Uhr erfahren. Nähere Informationen bei Hildegard Suntinger unter Tel. 0650-622 41 41

Gymnasium-Unterstufe in Hermagor

Heute Montag, den 20. Jänner findet im 3. Stock der Mittelschule Hermagor um 19 Uhr ein Elterninformationsabend unter dem Titel "Gymnasium-Unterstufe-Hermagor" statt. Dabei werden auch der sprachliche und der naturwissenschaftliche Schwerpunkt der Schule vorgestellt.

"Tiefschau und Freiräume"

Zur Vernissage der Ausstellung "Tiefschau und Freiräume" mit Werken von Gerda Obermoser-Kotric und Erhard Osinger wird am Freitag, dem 24. Jänner in die Galerie im Schloss Porcia in Spittal geladen. Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Galerie stellen die beiden Spittaler Künstler Werke rund um die Faszination der Schöpfung aus. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Helga Jantscher mit der Blockflöte und Christoph Hofer mit dem Akkordeon.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 21. Februar montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und mittwochs auch von 16 bis 18 Uhr.

