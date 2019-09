Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Ural Kosaken Chor © KK/URAL KOSAKEN

Gedenkkonzert

Zum Andenken an den 2008 verstorbenen Sänger Ivan Rebroff gibt der Ural Kosaken Chor sein heuriges Konzert. Im Musiksaal des Schlosses Porcia, sind am Dienstag, den 3. September, ab 19.30 Uhr bekannte Lieder aus Anatevka, Doktor Schiwago sowie Melodien und Volksweisen aus Ost und West zu hören. Karten an der Abendkassa oder im Kartenbüro Porcia erhältlich. Tel. (04762) 420 20.

Volkskulturabend

Im Gailtaler Heimatmuseum werden am Donnerstag, den 5. September gleich zwei Veranstaltungen angeboten.

Ab 18 Uhr präsentiert die Arbeitsgemeinschaft der Kärntner Landsmannschaft Gail-, Gitsch- und Lesachtal eine festliche Trachtenschau im Schlosshof Möderndorf.

Um 19.30 Uhr schildert Wilfried Schabus in seinem Vortrag den Weg der Auswanderer über die Anden nach Pozuzo in Peru.

Obergailtaler Trachtengruppe Foto © KK/GAILTALER HEIMATMUSEUM

Pub Science

Der Verein "energie:autark Kötschach-Mauthen" veranstaltet den neunten "Pub Science - zwischen Physik, Chemie, Magie und Zauberei". In der Loncium Lounge im Bierhotel Loncium in Mauthen zeigen Physik- und Chemieprofessoren verschiedene Experimente als "Knoff-Hoff-Show" am Freitag, den 6. September, ab 19 Uhr.

Ein spannendes Ereignis das bei freiem Eintritt auch für Kinder geeignet ist.

Kulturkino Gmünd

Die Regisseure Florian Weigensamer und Christian Krönes zeigen in ihrem Film "Welcome to Sodom - dein Smartphone ist schon hier", wo die alten Handys, Fernseher und Computer aus Europa landen.

Am Donnerstag, den 5. September wird der Dokumentarfilm um 19 Uhr im Kulturkino in Gmünd gezeigt. Kartenreservierungen unter Tel. (04732) 22 15 24

KUNSTradln

Die Station 14 der Galerie KUNSTradln in Millstatt wird am Donnerstag, den 5. September, um 19 Uhr eröffnet. Es stellt der Künstler Séverin Krön unter dem Motto "Fließende Bilder, veränderbare Welten" aus. Bei der Eröffnungsfeier ist er anwesend.

Geöffnet ist die Ausstellung in der KUNSTradln-Galerie am Georgsritterplatz in Millstatt von Montag bis Sonntag, von 9 bis 22 Uhr bis zum 25. September.

