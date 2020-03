Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Im Schloss Porcia in Spittal ist das Stück "Der Bär und der Heiratsantrag" zu sehen. © KK/Trintscher

Der Bär und der Heiratsantrag

Im Rahmen der Reihe "in szene" gibt es am Donnerstag, den 5. März um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal eine Produktion von "Club 3" zu sehen. Gezeigt wird das Stück "Der Bär und der Heiratsantrag" frei nach Tschechows Einaktern.

Karten sind im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 erhältlich. Die Kulturcard und der Kelag Joker sind gültig.

Begleitung von Menschen mit Demenz

Am Montag, den 2. März startet in Großkirchheim eine vierteilige Kursreihe mit Eva Sachs-Ortner zum Thema "Begleitung von Menschen mit Demenz". Der Workshop findet von 14 bis 20 Uhr im Pfarrsaal statt. Weitere Termine sind der 9. März, der 23. März und der 6. April. Die Kosten betragen 60 Euro.

Anmeldungen bei Eva Sachs-Ortner unter Tel. 0676-346 75 30

Info-Abend "5 G"

Einen Informationsabend unter dem Titel "5 G - strahlendes Experiment mit unklaren Folgen" gibt es am Dienstag, den 3. März um 19 Uhr im Stadtsaal in Spittal. Als Referenten stehen Armin Rebernig (Baubiologe und Messtechniker), Wilfried Wiebecke (Arzt für Allgemeinmedizin), Johann Kuhn (ehemaliger Gemeinderat von Spittal) und Monika Sylvester-Resch (Sprecherin der Bürgerinitiative Nestelbach bei Graz) auf der Bühne.

Ölkesselfreie Gemeinde Reißeck

Am Mittwoch, den 4. März findet im Sitzungssaal der Gemeinde Reißeck um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema "Ölkesselfreie Gemeinde" statt. Othmar Wabnig und Helmut Elwitschger von der Kelag informieren über Förderungen und vieles mehr.

Ökumenischer Weltgebetstag

Unter dem Titel "Steh auf und geh!" wird der Ökumenische Weltgebetstag am Freitag, den 6. März im katholischen Pfarrsaal in der Litzelhofenstraße in Spittal gemeinsam mit Frauen aus Simbabwe gefeiert.

