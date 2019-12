Facebook

"Die schwarzen Teufel" sind in Kötschach-Mauthen unterwegs. © KK/Die schwarzen Teufel

Die schwarzen Teufel

"Die schwarzen Teufel" aus Kötschach-Mauthen sind jedes Jahr im Sinne des Brauchtums unterwegs. So finden seit 22. November in der Gemeinde Vorläufe mit Kindern bis acht Jahre um 15.30 Uhr und mit den Älteren bis 15 Jahre um 18 Uhr statt.

Den Höhepunkt gibt es am Donnerstag, den 5. Dezember, wo der Kinderkrampuslauf am Kötschacher Hauptplatz um 18 Uhr startet, ab 18.30 Uhr bringt der Nikolaus Geschenke und ab 19 Uhr sind die "Schwarzen Teufel" beim Krampuslauf unterwegs.

Adventkonzert

Schüler der Musikschule Kötschach-Mauthen laden heute, Montag, den 2. Dezember um 19 Uhr zum Adventkonzert in die Evangelische Kirche in Kötschach. Zu hören gibt es ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Konzert, in dem den Zuhörern auch ein Einblick in die Vielfalt der Musikausbildung gewährt wird.

Schüler der Musikschule Kötschach-Mauthen laden zum Adventkonzert. Foto © KK/ChG

La Casa del Pordenone

Die Dante Alighieri Gesellschaft lädt am Donnerstag, den 5. Dezember um 19.30 Uhr in den Musiksaal des Schlosses Porcia in Spittal zu einer Powerpoint- und Buchpräsentation in italienischer Sprache mit deutscher Übersetzung. Alberto Magri stellt sein Buch unter dem Titel "La Casa del Pordenone" vor.

Gailtaler Zeitsprünge

Am Donnerstag, den 5. Dezember wird in der Aula des Schulzentrums Hermagor um 19 Uhr der Bildband "Gailtaler Zeitsprünge - Ein Tal im Wandel der Zeit" vorgestellt. Darin sind 300 alte und neue Bilder zwischen St. Stefan und Jenig, Presseggersee und Weißensee sowie Nassfeld und Hermagor zu sehen. Die Begleittexte wurden unter anderem von Engelbert Obernosterer verfasst.

Das Werk ist bei Buch-Papier Eder, der Stadtbibliothek Hermagor und auf diversen Weihnachtsmärkten erhältlich.

Finanzen - Leben - Zukunft

Im Rahmen der Maßnahmenreihe "Frauenpower 4.0 - Frau in der Region" kann man am Freitag, den 6. Dezember an einem Workshop teilnehmen. Unter dem Titel "Finanzbasics für Frauen - Finanzen - Leben - Zukunft, finanziell unabhängig und selbstbestimmt" klärt Ingrid Gritschacher Fragen wie "Wie kann finanzielle Unabhängigkeit auf persönlicher Ebene gelingen?", "Was bedeutet Vollzeit, Teilzeit, Geringfügigkeit für mich und meine Pension?" und vieles mehr.

Die Veranstaltung findet von 18 bis 21 Uhr im Veranstaltungssaal der Gemeinde Lendorf statt. Anmeldung unter: Tel. 050-53 63 30 58

Adventmeditation für Frauen

Unter dem Motto "Der Stern von Betlehem und der mutige Weg der Frauen" findet am Freitag, den 6. Dezember eine Adventmeditation für Frauen statt. Barbara Velik-Frank führt ab 18.30 Uhr in der Edlingerkirche durch den Abend.

