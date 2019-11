Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Monika Ballwein celebrates The Beatles in Spittal © KK/Ballwein

Ballwein celebrates The Beatles

Im Rahmen der Reihe Musicorum Porcia gastiert Monika Ballwein am Freitag, den 22. November um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal. Unter dem Titel "Ballwein celebrates The Beatles" ist es ihr gemeinsam mit Pianist Martin Wöss gelungen, die Magie der Beatles Songs in jazzige Arrangements einzufangen und gleichzeitig eine neue, eigene musikalische Erzählform zu finden. Mit dabei sind auch Volker Wadauer am Bass, Christian Ziegelwanger am Schlagzeug und Milos Todorovski mit dem Akkordeon.

Karten sind im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 erhältlich.

#Hass im Netz

Zu einem Vortrag unter dem Titel "#Hass im Netz - die Digitale Gesprächskultur, Gefahren und Folgen" wird am Mittwoch, den 20. November um 19 Uhr in die Fachhoschschule in Spittal geladen. Es referieren Marika Lagger-Pöllinger (betroffene Mutter), Felicitas Rachinger (ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit) sowie Klaus Tamegger (Präventionsexperte der Polizei). Moderiert wird der Abend von Eva Nowak.

Im Facettenreich der Stille

Sprachlich kreative Lieder und Texte sind am Donnerstag, den 21. November um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Pocia zu hören. Ulrike Kofler präsentiert Lieder und Texte, Gertrud Reiterer-Remenyi moderiert und liefert szenische Interpretationen der Texte.

Karten gibt es unter Tel. 0699-19 67 51 24, im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 oder an der Abendkassa.

Weihnachtsausstellung mit Tombola

Eine Weihnachtsausstellung mit kreativen Geschenksideen, handgemachten Unikaten und vielem mehr wird am Donnerstag, den 21. November um 19 Uhr im Kunstraum in Obervellach eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung bis 12. Jänner 2020, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr.

Cybermobbing

Einen Workshop zum Thema "(Cyber)Mobbing - Wehr dich gegen Mobbing on- und offline" gibt es am Freitag, den 22. November im Jugendzentrum in Winklern mit Beginn um 15 Uhr. Das Seminar mit Martina Kugi und Marika Lagger-Pöllinger ist für Jugendliche ab 13 Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin