Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Parkschlössl werden Werke von Runhild und Herbert Pirker gezeigt. © KK/Pirker

Vernissage

Eine Vernissage mit Werken von Runhild und Herbert Pirker findet am Montag, den 17. Juni, um 18 Uhr im Parkschlössl im Stadtpark Spittal, statt. Die Künstler zeigen Landschaften & Abstraktes in Acryl, Furnier- und Einlegearbeiten sowie Holz- & Drechslerarbeiten. Zu sehen ist die Ausstellung von Dienstag, den 18. bis Samstag, den 22. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Cocktailtage 2019

Die Cocktailtage 2019 finden von 19. bis 22. Juni am Millstätter See und am Weißensee statt. Den Auftakt der Veranstaltung macht das Cocktail Open Air am Mittwoch, den 19. Juni von 19 bis 24 Uhr im Blumenpark in Seeboden. Mixgetränke gibt es auch beim Wochenmarkt am Weißensee, am Donnerstag den 20. Juni, von 9 bis 12.30 Uhr. Den Abschluss machen die ausgewählten Bartender am Samstag, den 22. Juni von 19 bis 24 Uhr am Anlegesteg bei der Brücke am Weißensee.

Das Genie Leonardo da Vinci - 500 Jahre danach

Die Dante Alighieri Gesellschaft lädt am Mittwoch, den 19. Juni um 19.30 Uhr zu einem Vortrag mit Lichtbildern in den Ahnensaal des Schlosses Porcia in Spittal. Unter dem Titel "Das Genie Leonardo da Vinci - 500 Jahre danach" nimmt Lothar Schultes den 500. Todestag da Vincis zum Anlass und spricht über das spannende Leben und die wichtigsten Werke des Künstlers.

2. Forum Anthropozän

Im Rahmen des 2. Forum Anthropozän, welches sich mit der Frage beschäftigt, wie wir Menschen die Oberfläche der Erde verändern und welche Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung sich uns in Zukunft bieten wird, findet am Donnerstag, den 20. Juni eine Filmvorführung statt. Im Besucherzentrum in Mallnitz wird von 20.30 Uhr bis 22 Uhr der Film "The green lie" von Regisseur und Autor Werner Boote gezeigt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen zum Forum finden Sie hier.

16. Sonnwend-Lauf

Am Freitag, den 21. Juni veranstaltet der ÖAV Sektion Obergailtal-Lesachtal den 16. Sonnwend-Lauf. Die Läufe starten um 18 Uhr im ÖAV-Freizeitpark im Bergsteigerdorf Mauthen. Es gibt einen Mini-Crosslauf über 250 m, einen Kinder-Crosslauf über 500 m, einen Schüler-Crosslauf über 1,25 km, einen Jugend-Crosslauf über 2,5 km und den Sonnwend-Crosslauf, der über 5 km geht.

Die Siegerehrung findet um 20 Uhr statt, um 21 Uhr wird das Sonnwendfeuer angezündet. Anmeldungen unter: Tel. (04715) 82 43 oder unter office@oeav-obergailtal.at Nachmeldungen am Start sind bis 16.45 Uhr möglich.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin