Jörg Seidel tritt im Rahmen der Reihe Musicorum Porcia auf. © KK/Christian Streili

Jörg Seidel

Im Rahmen der Reihe Musicorum Porcia steht am Freitag, den 18. Oktober um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia eine Jazz-Hommage an Udo Jürgens auf dem Programm.

Unter dem Titel "Die andere Seite" holt Jörg Seidel längst vergessene und völlig unbekannte Kompositionen von Udo Jürgens ans Tageslicht. Begleitet wird der deutsche Jazzsänger und Gitarrist dabei von Rob Bargad (Piano), Klemens Marktl (Drums) und Philipp Zarfl (Bass).

Karten sind im Porcia Kartenbüro und unter Tel. (04762) 420 20 erhältlich. Die Kultur Card Kärnten und der kelag Joker sind gültig.

Glück hat viele Gesichter

In seinem Vortrag erläutert Christian Stromberger Konzepte der Glücksforschung. Glück ist eine Frage des Zufalls, es hat mit einem gelungenen Leben zu tun. Diese und andere Vorstellungen des Glücks werden in Zusammenhang mit dem christlichen Glauben gestellt und mit den Teilnehmern auch diskutiert.

Im Gasthof Perauer in Lieserbrücke findet dieser Abend am Dienstag, den 8. Oktober, um 19 Uhr statt.

Erziehung

Über Ideen für eine starke und positive Erziehung spricht Psychologe Philip Streit am Montag, den 7. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr im Rathaussaal in Radenthein.

Eintritt ist eine freiwillige Spende. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Verein Vitamin R veranstaltet diesen Themenabend unter dem Motto "Begegnen, inspirieren und begeistern.

Buchvorstellung

Die Impulsreihe des Trattlerhofes beschäftigt sich am Freitag, den 11. Oktober mit einer "Buchverkostung".

Vorgestellt wird das Buch "Genießen im Karst & Slowenien" von Elisabeth Tschernitz-Berger. Weinkostproben kommen von Aleksander Klenart aus Koper sowie Elisabetta Bortolotto Sarcinelli. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon (04240) 81 72.

Kunst & Kitsch

Ausstellungseröffnung "Kunst und Kitsch" mit Wolfgang Cipek, Erika und Horst Drumel, Karl Egger, Inge Gruber, Gudrun Habenicht, Luise Kloos, Johann Kotzian, Karina Mansbart-Povel, Ilse Menschick-Hartlieb, Ingrid Neuwirth, Lukas Oberzaucher, Luzie Pinkas, Gridchen Pliessnig, Michael Printschler, Martin Schinagl,Johann Schuster, Maria Sandner, Gerold und Thomas Sternig, Johanna Tschabitscher und Harald Wieser.

Weiters stehen viele Schmuck-Einzelstücke aus der Sammlung von Margit Egger-Peitler zum Verkauf.

Am Donnerstag, den 10. Oktober, um 17 Uhr in der Galerie der alten Schule, Stiftgasse 4 in Millstatt. Die Ausstellung ist Freitag und Samstag, von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr von 11 bis 13. Oktober zu sehen.

