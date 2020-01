Facebook

Gerhild Zeilner, Helmut Zeilner und Wolfgang Bermadinger © KK/ZEILNER

Porcia Klassik

Gerhild Zeilner (Gesang), gebürtig aus Grafenstein, tritt gemeinsam mit ihrem Ehemann Helmut Zeilner (Klavier) und Klarinettist Wolfgang Bermadinger im Musiksaal des Schlosses Porcia auf. Im Rahmen von "Porcia Klassik" werden Lieder von Franz Schubert vorgetragen.

Am Donnerstag, den 16. Jänner findet das Konzert "Schubert und die Natur" um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia statt. Kartenverkauf im Kartenbüro Porcia. Telefon (04762) 42 020.

Vortrag

Im Rahmen der Katholischen Frauenbewegung findet am Dienstag, den 14. Jänner, um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema "Beruflicher Alltag und gesunder Lebensstil - eine Herausforderung" statt. Gesundheits- und Krankenpflegerin Ilse Zraunig gibt wertvolle Tipps im Umgang mit der eigenen Zufriedenheit und der persönlichen Gesundheit.

Der Vortrag findet im Pfarrhof Millstatt, Stiftgasse 3, statt.

Winter Open Air

"Wenn die Musi spielt" heißt es am 18. Jänner bei der Talstation Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim.

Von Montag bis Donnerstag wird wieder die Musik-Ski-Woche mit Arnulf Prasch angeboten, am Freitag ein Blick hinter die Kulissen. Eintrittskarten für die Generalprobe am Freitag, den 17. Jänner und die Live-Übertragung am Samstag, den 18. Jänner gibt es beim Tourismusbüro Bad Kleinkirchheim oder unter Telefon (04240) 82 12. Einlass an beiden Tagen ist um 17.30 Uhr.

Benefizkonzert

Am Freitag, den 17. Jänner findet um 20 Uhr ein Benefizkonzert für die Mölltaler Unwetteropfer in Spittl in Spittal statt.

Gemeinsam mit der Trachtenkapelle Seeboden singen die Männer des Carinthia Chores Millstatt und die Sängerrunde Tangern. Eintritt: Freiwillige Spende.

Selbsthilfe Kärnten

"Aktiv in den Tag" verspricht Laura Tomantschger. Sie zeigt zehn wichtige Übungen speziell für Parkinsonpatienten um gut in den Tag zu starten.

Patienten und Angehörige sind eingeladen, am Dienstag, den 14. Jänner, um 14 Uhr in der Gailtal Klinik in Hermagor, diese praktischen Übungen zu erlernen.

