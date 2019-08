Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mysterien der Natur kann man bei der Nachtwanderung durch die Groppensteinschlucht erleben. © KK/TVB Obervellach-Reißeck

Zauber der Nacht

An einer geführten Nachtwanderung durch die Groppensteinschlucht in Obervellach kann man am Dienstag, den 13. August teilnehmen. Die Gesamtdauer beträgt etwa 2,5 Stunden, wobei davon 1,5 Stunden reine Gehzeit sind.

Die Kosten belaufen sich für Erwachsene auf 28 Euro und für Kinder bis 13 Jahre auf 10 Euro (Empfohlen für Kinder ab zehn Jahren). Im Preis inbegriffen sind die geführte Wanderung, eine Leihausrüstung (Stirnlampe) und eine Brotzeit mit Getränk. Festes, stabiles Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind erforderlich.

Die Führung findet bis 24. September jeden Dienstag statt. Treffpunkt ist im August, jeweils um 21.30 Uhr und im September um 20 Uhr, beim Mautturm am Eingang der Groppensteinschlucht.

Benefizkonzert zugunsten der Kalvarienberg Kapelle

Die Stiftspfarre Millstatt lädt am Mittwoch, den 14. August um 20 Uhr in die Stiftskirche zum Benefizkonzert zugunsten der Kalvarienberg Kapelle. Star-Sopranistin Natalia Ushakova steht mit dem Savaria Symphonieorchester unter der Leitung von Hans Schamberger auf der Bühne.

Unter dem Titel "Das Gebet in der Oper" stehen Werke von Mozart, Weber, Wagner, Bellini, Puccini und Verdi auf dem Programm. Karten sind im Büro der Musikwochen unter Tel. (04766) 20 21 35 oder unter musikwochen@millstatt.at erhältlich.

Natalia Ushakova tritt beim Benefizkonzert in Millstatt auf. Foto © KK/Ushakova

Führung

Jeden Mittwoch im Juli und August gibt es Führungen durch die Stiftskirche, die Domitiankapelle und den Kreuzgang des Stiftes Millstatt. Treffpunkt ist um 11 Uhr unter der Linde im Stiftshof.

"Back to the roots"

Unter dem Motto "Bewegung in und mit der Natur - Bewusstseinsstärkung für Körper, Geist und Seele" finden am Mitwoch, den 14. August von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr Workshops im Almresort Frühauf in der Innerkrems statt. Auf dem Programm stehen Spiele, Spaß und Action in Kombination mit einem kreativen Ausdauertraining für die ganze Familie. Die Teilnahme ist kostenlos, Workshops finden bis 28. August jeden Mittwoch statt. Nähere Infos unter: www.istko.at

"Der Zerrissene"

Der Theaterwagen des Ensemble Porcia macht am Donnerstag den 15. August, Halt in der Dorfarena in Kleblach Lind. Um 19.30 Uhr wird bei freiem Eintritt das Stück "Der Zerrissene" von Johann Nestroy gezeigt. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Gemeindesaal statt.

Brunnenfest

Die Trachtenkapelle Mauthen lädt am Freitag, den 16. August zum Brunnenfest beim "Maler-Brunnen" im Mauthner Unterörtl. Ab 19 Uhr spielt die Trachtenkapelle Mauthen auf. Bei Schlechtwetter wird das Fest auf Samstag, den 17. August verschoben.

Kirchtags WarmUp!

Am Freitag, den 16. August lädt die Trachtenkapelle Malta um 20 Uhr zum Kirchtags WarmUp! in den Festsaal in Malta. Für musikalische Unterhaltung sorgen "Die jungen Mölltaler". Karten sind im Vorverkauf um 7 Euro bei allen Musikern der Trachtenkapelle und an der Abendkassa um 9 Euro erhältlich.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin