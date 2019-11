Facebook

In Spittal findet ein Tag für besondere Menschen statt © KK/eggspress

Tag für besondere Menschen

Am Mittwoch, den 13. November lädt das Referat für Soziales der Stadtgemeinde Spittal um 10.30 Uhr zu einem Tag für besondere Menschen in den Stadtsaal in Spittal. Eingeladen sind alle Bürger ab dem 80. Lebensjahr sowie beeinträchtigte Personen. Geboten werden ein paar nette Stunden mit Musik und Unterhaltung, Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Anmeldung unter: Tel. (04762) 565 01 24

Literarisch-poetischer Spaziergang nach Italien

Zu einem literarisch-poetischem Spaziergang nach Italien lädt die Dante Alighieri Gesellschaft am Montag, den 11. November in den Ahnensaal des Schlosses Porcia. Der Vortrag mit Manon Andreas-Griesebach beginnt um 19.30 Uhr.

Kinder schützen - Heilung fördern

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums "Von der Heilpädagogik zur Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters" vom Klinikum Klagenfurt finden verschiedene Vorträge unter dem Motto "Kinder schützen - Heilung fördern" in den Bezirken statt.

Am Dienstag, den 12. November sprechen Wolfgang Wladika über "Störungen des Sozialverhaltens", Ulrike Lovsin-Brunner über "Lernstörungen" und Barbara Schmidt-Zeitler über das "Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndrom". Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Musikzimmer des Schlosses Porcia statt. Der Eintritt ist frei.

Balldinis Night

Das Schärfste aus vier Programmen verspricht "Balldinis Night" mit Barbara Balldini am Freitag, den 15. November um 20 Uhr im Rathaussaal in Radenthein. Die Kabarettistin steht auf Einladung des Lions Club Millstättersee Nockberge auf der Bühne. Der Reinerlös des Abends kommt Familien in Not in der Region zugute.

Tickets sind in den Raiffeisenbanken Radenthein, Bad Kleinkirchheim und Döbriach oder unter Tel. (04246) 20 82 22 im Vorverkauf um 29 Euro erhältlich.

Pluhar liest und singt Pluhar

Zu einem Charityabend mit Erika Pluhar laden der Kiwanisclub Gailtal, der Rotaryclub Hermagor und der Kiwanisclub Hermagor-Wulfenia am Donnerstag, den 14. November um 19 Uhr im Stadtsaal in Hermagor.

Zu hören sind heitere und besinnliche Texte sowie musikalische Begleitung von Roland Guggenberger am Piano. Der Erlös kommt einem sozialen Projekt in der Region zugute.

Karten sind bei den Gailtaler Filialen der Dolomitenbank sowie im Tourismusbüro in Hermagor um 22 Euro im Vorverkauf erhältlich. Infos oder Reservierung unter: Tel. 0664-231 19 42

