Die Theatergruppe Lendorf spielt das Stück "Brave Sünder" © KK/Gottfried Hohenberger

Theatergruppe Lendorf

Zur Premiere des Lustspiels unter dem Titel "Brave Sünder" laden die Mitglieder der Theatergruppe Lendorf am Freitag, den 29. März, um 20 Uhr in den Kultursaal in Lendorf. Weitere Aufführungstermine sind Samstag, der 30. März, Freitag, der 5. April und Samstag, der 6. April, jeweils um 20 Uhr. Karten sind unter Tel. 0664-531 50 12 erhältlich.

Gemeinsam.sicher im digitalen Alltag

Zu einer Informationsveranstaltung lädt die Polizeiinspektion Obervellach am Freitag, den 29. März, um 19 Uhr in den Kultursaal in Flattach. Rainer Tripolt referiert zum Thema "Kriminalprävention: Das Mittel der Abschreckung war gestern, aber was wirkt/gilt heute?" und Christina Unterwurzacher spricht über die "Digitale Gesellschaft - Ein Blick in die Handys unserer Jugendlichen von heute und warum wir uns selbst beim Thema Social Media an der Nase nehmen sollten!?" Die freiwilligen Spenden werden zugunsten der Volksschule Flattach verwendet.

Kulturverein Mauthen

Einen Vortrag unter dem Titel "Kärntner Stadelfenster - ein Kulturgut unserer Heimat" gibt es am Freitag, den 29. März. Ingeborg Müllner spricht um 19 Uhr, im Café Zuckereck in Mauthen.

Kärntner Blockflötenorchester

Das Kärntner Blockflötenorchester "Aufwind" besteht aus Schülern aller Musikschulen des Landes Kärnten. Es wurde gegründet, um den jungen Musikern Orchestererfahrung zu ermöglichen. Beim Konzert am Samstag, den 30. März um 19 Uhr in der Lodronschen Reitschule in Gmünd, kann man die Vielseitigkeit der Blockflöten erleben. Unterstützt werden sie dabei von jungen Schlagwerkern.

Theatergruppe Obervellach

Die Theatergruppe Obervellach lädt am Samstag, den 30. März, um 20 Uhr in den Saal der Marktgemeinde Obervellach, zur Premiere des Stücks "Diamantenroulett". Die Kriminalkomödie in drei Akten von G. Pfaus wird auch am Sonntag, den 31. März um 15 Uhr, am Freitag, den 5. April und Samstag, den 6. April jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag den 7. April um 15 Uhr aufgeführt.

Letzter Einkehrschwung

Zur Season Closing Party wird am Samstag, den 30. März, ab 15 Uhr in die Goldeck "Lounge" bei der Talstation Talbahn Goldeck geladen. Für coole Beats ist durch einen DJ gesorgt.

