Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenendvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Singkreis Untertweng "Nockxsång" feiert Jubiläum © KK/ARCHIV

Hearst es nit

Seit 30 Jahren gibt es bereits den Singkreis Untertweng "Nockxsång". Seit Jänner ist der Chor fleißig am Werken für eine neue CD. Unter der Leitung von Heidrun Zimmermann findet das Jubiläumskonzert am Samstag, den 25. Mai, im Stadtsaal Radenthein um 20 Uhr statt.

Besondere musikalische Gäste sind Romeo Jarz und David Holzer. Eintrittskarten gibt es bei den Raiffeisenbanken in Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Döbriach und Feld am See, sowie bei allen Sängern.

Kiwanis-Preis

Ehrung einer Persönlichkeit oder Gruppe, die ein soziales, karitatives oder kulturelles Projekt in den Dienst der Öffentlichkeit stellt.

Diese Preisverleihung findet am Freitag, den 24. Mai, um 19.30 Uhr im Stadtsaal in Spittal durch den Kiwanis-Club statt. Die Moderation übernimmt Marco Ventre.

Der Jugendchor Porcia umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Als Laudator konnte Superintendent Manfred Sauer gewonnen werden.

Liederabend

Bunt gemischt präsentiert sich der MGV Steinfeld, der Gemischte Chor "New Voices" und die Musikgruppe "Christian und Franz" beim gemeinsamen Liederabend am Samstag, den 25. Mai, um 20 Uhr im Kultursaal Steinfeld.

Museumsradeln

Nach einem kleinen Frühstück im Fürstenzimmer im Schloss Porcia gewährt Museumsdirektor Hartmut Prasch einen Einblick in die Neugestaltung der Tauernbahn im Museum für Volkskultur. Anschließend geht es über den Drauradweg nch Molzbichl ins Museum Carantana, wo Obmann Kurt Karpf die Exponate erklärt. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Schloss Porcia in Spittal. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tanzwettbewerb

Welt- und Europameister werden am Samstag, den 25. Mai, ab 11 Uhr Tanztalente in den verschiedensten Disziplinen wie Linedance, HipHop, Musical, Gardetanz und viele mehr im Stadtsaal Spittal bewerten. Karten sind bei der Tanzschule Pichler erhältlich.

Almrausch-Party

A Gaudi für "Olt und Jung" verspricht die Livemusik mit "FolkXtime" bei der Bachstub'n in Stranig im Gailtal.

Ab 20 Uhr steigt dort eine Almrausch-Party. Besucher in Trachtenbekleidung werden kulinarisch verwöhnt.

