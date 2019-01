Die alljährliche Kunst-Adventkalender Aktion der Spittaler Kiwanis-Clubs war wieder ein großer Erfolg. Mit dem Erlös werden Familien in Not unterstützt.

Christa Santner, Eveline Skalla-Sittlinger, Andrew Fair, Barbara Laggner, August Mayer (von links) © KK/Kiwanis, Stöflin

Mit Erfolg abgeschlossen wurde die Charity-Aktion „Kunst-Adventkalender 2018“ der zwei Kiwanisclubs in Spittal. Präsidentin Eveline Skalla-Sittlinger (Damenclub Kiwanis Spittal Porcia) und Past-Präsident August Mayer (Herrenklub Kiwanis Spittal/Drau) übergaben die Los-Gewinne. Den Hauptpreis – das Originalbild der Künstlerin Barbara Laggner aus Sachsenburg, das den Adventkalender zierte – gewann Andrew Fair aus Obervellach. „Schon das Motiv hat mir so gefallen, dass ich kein Fensterl geöffnet habe“, sagte Fair. Den zweiten Preis, einen Hinteregger Hotel-Gutschein gewann Christa Santner aus Spittal. Mit dem Erlös des Kalenderverkaufs will Kiwanis Familien im Bezirk, die in Not geraten sind, helfen.