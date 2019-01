Facebook

Hirsch verfing sich und tobte wie wild © KK/Leeb

"Die Stelle gleicht einem Schlachtfeld“, sagt Gerwald Greibl fassungslos. Er wurde Zeuge, als am Dienstag in den Morgenstunden ein kapitaler Hirsch stundenlang Qualen durchlebte, ehe er von einem Jäger erlöst wurde. Das ganze spielte sich in St. Peter ob Radenthein ab. Greibl, der als Zeitungszusteller unterwegs war, sichtete gegen 4.30 Uhr nahe der Straße den rund neun Jahre alten 16-Ender. Er hatte sich mit dem Geweih in einem Plastikzaun verfangen, diesen über 50 Meter weit mitgeschleift und sich dabei fatalerweise in einem Strauch verfangen.

