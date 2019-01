Facebook

Reinigung musste Konkurs anmelden © Markus Traussnig

Der Betrieb war laut Kreditschutzverband 1870 bereits seit 31. Dezember 2018 geschlossen. Am 22. Jänner wurde über das Vermögen der Firma "Neue Reinigung Reinwald GmbH" am Volksbankplatz 2 in Radenthein über Eigenantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Aktiva belaufen sich laut KSV 1870 auf rund 24.500 Euro, die Passiva auf 35.000 Euro. Als Insolvenzverwalter wurde der Spittaler Anwalt Gustav Ortner bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungsatzung findet am 12. März statt.