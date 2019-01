Auf der Eisfläche des Weißensees sind Kunstwerke von Schülern zu betrachten, in Spittal findet ein Frauenfilmabend und eine Galerieeröffnung statt und in Gmünd heißt es wieder "Reparieren statt Wegwerfen".

Die Ausstellung Bilder am Eis zeigt Kunstwerke von Kindern und Jugendlichen © KK/Medienzentrum/Stefan Regenfelder

"Bilder am Eis"

Am Sonntag, den 27. Jänner wird, ab 13 Uhr, am Eis des Weißensees in Techendorf die Ausstellung "Bilder am Eis" eröffnet. Zu sehen sind Kunstwerke wie Grafiken, Malereien, Zeichnungen, Collagen, Fotos und vieles andere mehr von Schülern aller Schultypen und Altersstufen. Die Ausstellung dauert so lange das Eis hält. Nähere Informationen finden Sie hier.

"Embrace - du bist schön"

Zu einem Frauenfilmabend lädt die Pfarre Spittal am Freitag, den 25. Jänner, um 19 Uhr, in das Katholische Pfarrzentrum in Spittal. Gezeigt wird der Film "Embrace - du bist schön", indem sich Taryn Brumfitt auf eine Reise rund um den Globus begibt, um herauszufinden warum so viele Frauen ihren Körper nicht mögen. Eintritt sind freiwillige Spenden.

"Redpoint"

Larissa Tomassetti war zehn Jahre lang Kuratorin der Galerie im Schloss Porcia. Zum Abschied stellt sie unter dem Titel "Redpoint" ihre eigenen Werke aus. Die Vernissage mit einer Live-Performance findet am Freitag, den 25. Jänner, um 19 Uhr, statt. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Maximilian Kolloros am Cello und Jona Hofer am Akkordeon. Zu sehen ist die Ausstellung bis 22. Februar, montags bis freitags, von 10 bis 13 und 16 bis 18 Uhr.

Repair Café

Unter dem Motto "Reparieren statt wegwerfen" findet am Samstag, den 26. Jänner im Stadtsaal in Gmünd, von 9 bis 12 Uhr, ein Repair Café statt. Dabei kann Jeder seine nicht mehr funktionstüchtigen Gegenstände bringen und die Mitglieder des Vereins versuchen diese zu reparieren.

