In Baldramsdorf wird um Altbürgermeister Michael Taurer getrauert © CAMILLA KLEINSASSER

Die Baldramsdorfer trauern um ihren Altbürgermeister (1966 bis 1977) Michael Taurer. Er ist am 19. Jänner im 99. Lebensjahr im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen. Der Schustersohn kam am 28. August 1920 zur Welt, diente in der deutschen Kriegsmarine und war von 1946 bis 1954 Gemeindesekretär und Standesbeamter in Baldramsdorf, bevor er bis 1983 als Stadtamtsdirektor in Spittal wirkte.