Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ana Blatnik Christina Patterer und Sara Schaar © KK/SPÖ HERMAGOR

Landtagsabgeordnete Christina Patterer folgt Angelika Jarnig als SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende in Hermagor nach. Sie will Frauen in der Region ein Netzwerk, in dem frauenpolitische Themen aufgearbeitet werden, bieten, und Frauen stärker für politische Ämter motivieren. Gratuliert haben ihr Landesrätin Sara Schaar, Landesfrauenvorsitzende Ana Blatnik, Bezirksparteivorsitzender Josef Zoppoth und Hermagors Bürgermeister Siegfried Ronacher. Sie alle nahmen an der Bezirksfrauenkonferenz teil.