Die Trainer Nadja Possegger und Marc Kuttnigg bieten ein für Rollstuhlfahrer maßgeschneidertes Bewegungsprogramm an. Start von "Fitness for Rollys" ist am 16. Februar.

Nadja Possegger, Klaus Hössl und Marc Kuttnigg legen am 16. Februar mit „Fitness for Rollys“ los © WILLI PLESCHBERGER

Seit Fitnesstrainerin Nadja Possegger im November 2018 in ihr neues, barrierefreies Studio in die Spittaler Ebnergasse gezogen ist, verfolgt sie die Idee, einen Fitnesskurs für Rollstuhlfahrer anzubieten. Kooperationspartner Marc Kuttnigg, der in ihren Räumen Selbstverteidigungskurs für Frauen abhält, begeisterte sich sofort für diesen Gedanken. Das gemeinsam ausgearbeitete – in Kärnten einzigartige – Training (siehe Infokasten ganz unten) zielt vor allem auf die bei Rollstuhlfahrern überlastete Schulterpartie ab.

