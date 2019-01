Facebook

Jochum machte den mittelalterlichen Kern Oberdrauburgs (Archivfoto) zu einem Juwel für Freunde alter Baukultur © Jochum/KK, Hartweger

Andere zählen Schafe vor dem Einschlafen. Aber nicht Franz Jochum: Er zählt Häuser. „Dabei erinnere ich mich an jeden Einzelnen, der darin wohnte. Das hält die Erinnerung lebendig“, erzählt der 75-Jährige. Er kennt jeden Stein in seiner Heimatgemeinde Oberdrauburg. Immerhin hat er so gut wie sein ganzes Leben in der 1172-Seelen-Gemeinde verbracht und über 40 Jahre lang maßgebliche Aufbauarbeit geleistet. Jochum machte den mittelalterlichen Kern mit seinen denkmalgeschützten Häusern zu dem, was er heute ist: nämlich ein Juwel für Freunde alter Baukultur.

1870 wurde der Markt ein Raub der Flammen, 1966 setzte ein schweres Hochwasser den Ortsbewohnern zu. Katastrophen, die ihre Spuren hinterließen, denn das Zentrum war so gut wie unbewohnt. „Es gab Pläne, am Ortsrand neu zu bauen. Aber wir setzten uns damals dafür ein, die alten Häuser zu revitalisieren“, schildert Jochum, der sich mehr als 20 Jahre in der Gemeindepolitik engagiert hat, den Startschuss für die Ausarbeitung eines umfassenden Sanierungskonzepts.

15.000 Arbeitsstunden

Nicht nur das: Auf seine Initiative hin wurde ab 1982 die Burg Hohenburg in rund 15.000 Arbeitsstunden auf Vordermann gebracht. „Alle haben unentgeltlich angepackt, das hat zusammengeschweißt. Die Burg wurde zu einem Veranstaltungsort“, erinnert sich der Drautaler. Nach Abschluss der Burgsanierung wurde 1989 offiziell der Burg- und Museumsverein gegründet. 30 Jahre lang lenkte Jochum die Geschicke des Vereins, der vor wenigen Wochen aufgelöst wurde. „Es gab keine jungen Leute, die sich einbringen wollten“, begründet der Obmann diesen Schritt.

Sein Engagement für den Erhalt der 800-jährigen Baukultur in seiner Heimat geht sogar noch über das Vereinsleben hinaus. Gemeinsam mit anderen hat der Oberkärntner eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet und so die Sanierung von 26 Altbauten betreut. Investitionsvolumen: rund zehn Millionen Euro. Seine Verdienste brachten dem Professor unzählige Auszeichnungen ein, unter anderem das große Ehrenzeichen des Landes. Seine Heimatgemeinde machte ihn zum Ehrenbürger.

Die Arbeit dokumentierte er in mehreren Büchern. Zudem begleitete Jochum archäologische Ausgrabungen im Ort. „Diese Arbeit war mein Lebenswerk und nie Last, sondern Freude“, blickt er zurück. Wenn er auch nun kürzertreten will, eines ist für ihn sicher: „Ich werde jungen Menschen, die sich engagieren wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Bei Ortsführungen gibt er sein Wissen auf Anfrage gerne an Interessierte weiter.

Zur Person Franz Jochum (75) setzte sich für die Revitalisierung des mittelalterlichen Ortskerns von Oberdrauburg ein und war 30 Jahre lang Obmann des Burg- und Museumsvereins Oberdrauburg. In 13 Publikationen und Bildersammlungen holte der ehemalige Postbeamte das geschichtliche Erbe des Orts vor den Vorhang.

