Keine Verschütteten Snowboarder löste Schneebrett in Bad Kleinkirchheim aus

In der Folge gingen Freitagvormittag noch drei weitere Lawinen im freien Gelände ab. Schnell gab es jedoch Entwarnung: Es wurde niemand verschüttet.

(Sujetfoto) © APA/BARBARA GINDL

"Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass Wintersportler die gesicherten Pisten nicht verlassen sollten", sagt ein Polizist. Denn obwohl in Kärnten, im Verleich zu anderen Bundesländern in Österreich, relativ wenig Schnee liegt, sollte man die Gefahr von Lawinen im freien Gelände nicht unterschätzen. Freitag ging im Skigebiet Bad Kleinkirchheim ein Schneebrett im freien Gelände im Bereich der Kaiserburg ab. Ausgelöst wurde dieses durch einen unbekannten Snowboarder. In der Folge gingen drei weitere Lawinen ab. Ein Augenzeuge hatte den Vorfall beobachtet und Alarm geschlagen. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass niemand verschüttet wurde.