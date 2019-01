Trickdiebstahl "Spendensammlerin" zog Pensionisten Geld aus der Tasche

Frau bat Freitag in Gmünd um Spende für behinderte Kinder. 79-Jähriger wurde um mehrere Hundert Euro "erleichtert". Gegen die Täterin besteht eine Festnahmeanordnung. Fahndung verlief bisher negativ.

Freitagvormittag wurde ein 79-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Spittal/Drau Opfer einer Trickbetrügerin. Eine Frau hatte ihn in Gmünd in ein Gespräch verwickelt und um eine Spende für behinderte Kinder gebeten. Der Mann gab der Frau zehn Euro. Diese bat ihn, sich in eine Spenderliste einzutragen. Währenddessen stahl sie dem 79-Jährigen unbemerkt mehrere Hundert Euro. Der Pensionist bemerkte den Diebstahl erst eine Stunde später und erstattete Anzeige.

