Zerstörte Straßen, kaputte Ufermauern an der Gail und riesige Windwurfschäden werden zweieinhalb Monate nach dem Unwette noch immer saniert und aufgeräumt. Das kostet mehrere Millionen Euro.

Unmengen an Windwurf-Holz werden derzeit im gesamten Lesachtal aufgearbeitet © KK/GEMEINDE LESACHTAL

Unvorstellbare Schäden richteten Hochwasser und Sturm im Oktober des Vorjahres an. Davon am schwersten betroffen war das Lesachtal. Der Großteil der über 400.000 Festmeter Schadholz in den Wäldern des Bezirks Hermagor liegt im Lesachtal. Entlang aller Güterwege und Straßen reihen sich die Holzstöße, die abtransportiert werden müssen. Bürgermeister Johann Windbichler: „Dass derzeit bei uns kein Schnee liegt und die Forstwege gefroren sind, erleichtert die Aufarbeitung der Windwürfe enorm.“

Böden sind gefroren, es liegt kein Schnee. Das erleichtert die Arbeit Foto © KK/GEMEINDE LESACHTAL

