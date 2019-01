Radenthein"Neffentrick": Betrüger forderte Geld

Facebook

Versuchter Betrug: Pensionistin verständigte die Polizei © Helge o. sommer, Kleine Zeitung

Ein unbekannter Täter meldete sich gestern, 17. Jänner, bei einer 75-jährigen Frau aus Radenthein. Er versuchte am Telefon von der Pensionistin Geld herauszulocken. Er gab an, dass er der Onkel sei und dringend 50.000 Euro für einen Notar benötige. Die Geldübergabe sollte einige Stunden später in Zagreb erfolgen. Die Frau ging auf die Forderung nicht ein, sondern beendete das Telefonat. Sie erstattete aufgrund der Warnung in den Medien die Anzeige.