Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Lienz © (c) Kleine Zeitung Digital (Erwin Scheriau)

In einem Holzverarbeitungsbetrieb in Rangersdorf kam es gestern am Nachmittag zu einem Unfall. Ein 49-jähriger Arbeiter klemmte sich bei Arbeiten mit einer Hobelmaschine ein. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an einem Finger und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.