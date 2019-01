Facebook

Die Polizei hat eine genaue Personenbeschreibung von dem Dieb © nexusseven - Fotolia

Am Donerstagvormittag betrat ein Kunde ein Elektrofachgeschäft in Spittal/Drau und erkundigte sich beim Angestellten in italienischer Sprache nach einem Fernsehgerät. Doch das war nur ein Trick! Als der Angestellte sich in einem anderen Bereich des Geschäftlokales aufhielt, stahl der unbekannte Mann eine Spielkonsole aus dem Schaufenster und eine weitere Spielkonsole aus einem Pult. Die Konsolen dürfte er unter seinem Mantel verborgen haben und verließ das Geschäft.