Das BRG öffnete seine Türen und stellte Umbaumaßnahmen vor © KK/Santner

Unter dem Motto "BRG NEU" stand der diesjährige Tag der offenen Tür am Bundesrealgymnasium (BRG) in Spittal. Die Besucher konnten sich ein Bild über den Baufortschritt und die zukünftigen neuen Bereiche des BRG machen. Die SchulanfängerInnen werden im Herbst schon in den neuen naturwissenschaftlichen Sälen und in neu gestalteten Klassenräumen sitzen. Die Aula wird neu angelegt und als Wohlfühlbereich und Veranstaltungsraum dienen. Abgerundet wird das Raumangebot durch eine neue Kantine mit angeschlossenem Speisesaal und einem Freibereich im westlichen Teil der Schule.