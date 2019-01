Der aus Baldramsdorf stammende Ehrensenator der Universität Wien feierte am 15. Jänner seinen 90. Geburtstag.

Universitätsprofessor Günther Winkler © Camilla Kleinsasser

Am Dienstag feierte der verdiente Jurist und Ehrensenator der Universität Wien, Günther Winkler, seinen 90. Geburtstag. „Zum Arbeiten bin ich da kaum gekommen“, freute sich der aus Baldramsdorf stammende Autor mehrerer Fachbücher über die Gratulanten, die in seinem Büro an der juristischen Fakultät Wien eintrafen.

