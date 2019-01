Facebook

25 Gemeinden aus den Bezirken Spittal und Villach-Land sind beim AWV Mitglied. Firmenstandort ist in Schüttbach bei Baldramsdorf © Rie-Press

Im Abfallwirtschaftsverband (AWV) Spittal rumort es! Im Sommer des Vorjahrs hat Bürgermeister Kurt Felicetti (Reißeck) als Mitglied des Verbandsrates eine Sondersitzung einberufen. Gründe dafür nennt er gleich mehrere. „Zum einen stört es mich massiv, wie der Vorsitzende mit dem Geschäftsführer umgeht. Zum anderen möchte ich für jenen Zeitraum, in dem der Vorsitzende Geschäftsführer war, die Gebarung durchleuchten lassen“, sagt Felicetti. Konkret kritisiert Felicetti (SPÖ) Heinrich Gerber (SPÖ), der als Standort-Bürgermeister von Baldramsdorf dem AWV seit Anfang der 2000er Jahre als Obmann vorsteht. Bevor 2015 der jetzige Geschäftsführer seinen Dienst antrat, hatten laut Felicetti vor allem Gerber sowie Bürgermeister und Vorstandsmitglied Erhard Veiter (FPÖ) aus Feld am See im Verband das Sagen.

