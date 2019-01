Am Dienstag wurde ein 24-jähriger Skitourengeher im Ankogelgebiet bei Mallnitz von einer Lawine mitgerissen und getötet. Der verunglückte Tscheche lebte mit seiner Freundin in Mallnitz.

Auf diesem Forstweg waren der 24-Jährige und sein Vater unterwegs. Eine Lawine erwischte ihn und riss ihn ins steile Gelände mit © Alpinpolizei

Kennengelernt haben sie sich beim Skifahren auf dem Mölltaler Gletscher. Jetzt trauert eine junge Frau aus Polen, die seit vier Jahren in Kärnten lebt, um ihren Partner. Der 24-jährige Tscheche ist am Dienstag beim Tourengehen im Ankogelgebiet bei Mallnitz von einer Lawine mitgerissen und getötet worden. „Er war zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagt Toni Wolliger, Chef von Wolliger Sports und Skischule Mallnitz, für die der 24-Jährige gearbeitet hat. „Wenn der den anderen Weg der Piste entlang raufgeht, passiert nichts. Der erste Tag nach dem schlechten Wetter ist trügerisch.“

