Wetter Ein paar Schneeflocken besuchen Oberkärnten

So wird heute das Wetter: Am Nachmittag sind erste Schneeschauer möglich.

In der Nationalparkgemeinde Mallnitz werden Freunde des Wintersports fündig: Beste Bedingungen zum Langlaufen, Rodeln und Skifahren © Hermann Unterrainer/TV Mallnitz

Noch länger freundlich, nicht kalt. Vor einer schwachen Kaltfront, welche uns in der Nacht auf Freitag überqueren wird, lebt vorübergehend föhniger Südwestwind auf. "Damit kann sich die Sonne bis in den Nachmittag hinein noch recht gut behaupten", weiß der Wetterexperte Werner Troger. Erst später am Tag verdichten sich die Wolken und erste Schneeschauer werden wahrscheinlicher. Am Abend beginnt es beispielsweise am Mölltaler Gletscher leicht zu schneien. In der Nacht auf den Freitag schneit es verbreitet einige Zentimeter mit Schwerpunkt Richtung Unteres Gailtal. Beginnende Abkühlung.