Mittwochnacht ging ein Rauchmelder in einem Spittaler Hotel los. In einem Duschraum brannte es. Die Hotelbesitzerin konnte das Feuer mit einem Handfeuerlöscher löschen.

© KLZ/Fuchs

Am Mittwoch gegen 00.20 Uhr kam es im Duschraum eines Hotelbetriebes im Bezirk Spittal vermutlich durch einen in einem hölzernen Spiegelschrank eingebauten Halogenspot zu einem elektrischen Defekt oder einer Überhitzung. Dadurch geriet der Spiegelschrank in Brand. Die Flammen beschädigten Fliesen und die hölzerne Deckenverkleidung.

Die Besitzerin des Hotels wurde durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und konnte diesen mit einem Handfeuerlöscher löschen. Die Schadenshöhe beträgt rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.