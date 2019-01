Vorkommnisse der Partei Nikolsdorf-Mölltal endgültig geklärt. Vater des Nikolsdorf-Kickers entschuldigte sich und entging so einem Urteil. Schiedsrichter nahm die Entschuldigung an – verweigerte aber den Handschlag.

Der Schiedsrichter hatte nach dem Angriff einen "Blauen" auf der Brust. Schmerzensgeld wollte er nicht © APA/Erwin Scheriau

Osttirols und Kärntens Fußball-Welt kann sich wieder auf das Sportliche konzentrieren. Gestern wurde am Bezirksgericht in Lienz nämlich das letzte Kapitel einer unrühmlichen Geschichte geschlossen. Am 2. Juni 2018 ist der Vater eines Nikolsdorfer Fußballers auf das Feld gelaufen und hat den Schiedsrichter zu Boden getreten. Bereits zuvor hat sein Sohn einen Mölltal-Spieler attackiert. Der Sohn hat schon bei der ersten Verhandlung im Dezember am Bezirksgericht Lienz einem Ausgleich zugestimmt.

Damals ist der Schiedsrichter allerdings nicht erschienen. Und es gab offenbar Kommunikationsschwierigkeiten. Die Dolmetscherin, eine Osttirolerin, übersetzte nämlich schwammig. „Ja, es hat Verständigungsschwierigkeiten gegeben“, bestätigte Richterin Sigrid Wrulich.

Deshalb hat man nun einen Professor aus Innsbruck zugeschaltet, der sowohl die deutsche, als auch die kroatische Sprache perfekt beherrscht. Sein Arbeitstag war allerdings schnell vorbei. Der Vater des Spielers hat nämlich umgehend die Verantwortung für die Tat übernommen und sich bereit erklärt, eine Entschuldigung gegenüber dem Schiedsrichter auszusprechen. In der Verhandlung im Dezember hatte der Vater noch seine Unschuld beteuert.

150 Euro

„Er hat alles verstanden. Es tut ihm leid“, sagte der Übersetzer nach einem kurzen Gespräch mit dem Spielervater. Daraufhin holte die Richterin den Schiedsrichter Gottfried Neuwirth in den Verhandlungssaal. Ihm war anzumerken, dass er sich bei Gericht nicht lange aufhalten wollte. Er verzichtete auf die Geltendmachung von Schmerzensgeld. Die Entschuldigung ging dann etwas holprig über die Bühne. Die Richterin sagte zum Spielervater: „Wir machen das im Normalfall mit Handschlag.“ Allerdings: Der Schiedsrichter wollte dem Mann, der ihn im Sommer attackiert hat, nicht die Hand geben.

Die Sache ist damit wohl erledigt, einzige Bedingung: Der Vater des Spielers muss die Pauschalkosten, welche die Richterin mit 150 Euro beziffert hat, innerhalb von 14 Tage einzahlen. Derweil ist die Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt.

