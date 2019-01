In Millstatt wir die Kinodokumentation "Das System Milch" gezeigt, in Seeboden wird eine Ausstellung mit Werken von Irmgard Hummitzsch eröffnet und in Großkirchheim findet ein Vortrag über den menschlichen Körper statt.

In Millstatt wird der Film "Das System Milch" gezeigt © KK/Bio Austria Kärnten

Das System Milch

Im Kino Millino in Millstatt findet am Donnerstag, den 24. Jänner, um 19.30 Uhr, eine Filmvorführung statt. Gezeigt wird die Dokumentation "Das System Milch" , in dem der Regisseur Andreas Pichler in die europäischen Molkereien und Kuhställe schaut. Er beleuchtet die hochtechnisierte Milchindustrie und die Qualität der Bio-Milch. Außerdem gibt es nach der Filmvorführung eine Publikumsdiskussion und Bio-Kostproben.

Café für Junggebliebene

Am Mittwoch, den 23. Jänner findet im Saal des Missionshauses in Hermagor, um 14.30 Uhr, ein Café für Junggebliebene statt. Diesmal geht es um "Das Wohlstandssyndrom". Darüber spricht Katharina Weber-Sommeregger.

Transformierte Realität

Der Verein Kultur im.puls lädt am Donnerstag, den 24. Jänner, um 19 Uhr, in das Impuls Center in Seeboden zur Vernissage. Zu sehen sind Fotocollagen von Irmgard Hummitzsch. Die Ausstellung ist bis 25. März, montags bis freitags, von 8 bis 18 Uhr, zu besichtigen.

Es sind Fotocollagen von Irmgard Hummitzsch zu sehen. © KK/Irmgard Hummitzsch

"Der menschliche Körper"

Das Familienforum Mölltal lädt am Donnerstag, den 24. Jänner, um 19 Uhr, in das Parkcafé in Großkirchheim zu einem Vortrag. Unter dem Titel "Der menschliche Körper - ein Wunderwerk der Natur" spricht die Apothekerin Sonja Sophia Lackner über die Erkenntnisse der neuesten Zellforschung, aber auch über das tausende Jahre alte Ur-Wissen der Menschheit. Der Eintritt ist frei.

