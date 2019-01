Facebook

© Kleine Zeitung/Weichselbraun

Völlig durchgedreht hat am Dienstagabend ein 55-jähriger Mann aus Spittal. Er hatte den Notruf gerufen und mitgeteilt, dass es in einem Lokal in Spittal zu einer Attacke mit Pfefferspray gekommen sei. Da der vorerst noch unbekannte Anrufer in letzter Zeit oftmals wegen fingierter Einsätze den Notruf blockierte, bestreiften Beamte das Stadtgebiet und trafen im Bereich des Goldeckstadions auf den 55-Jährigen.

Sofort ging der Mann auf die Beamten los, bedrohte diese mit dem Umbringen und verletzte beide im Zuge der Festnahme leicht. Die nachfolgenden Erhebungen ergaben, dass der 55-Jährige auch der unbekannte Anrufer war. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.