An der Behebung der Störung wird gearbeitet © Symbolfoto: Rie-Press

Ein Kleine Zeitung-Leser klagte am Montag über Probleme mit dem Netz des Handyanbieters "Drei" in einem Teil der Stadt Spittal: Seit Tagen habe er, wie auch etliche weitere Nutzer, einen sehr schlechten Telefon- und Internetempfang. Bei der Serviceline käme er nicht durch. In sozialen Netzwerken gäbe es bereits zahlreiche Beschwerden.

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt Drei-Pressesprecher Tom Tesch Montagvormittag, dass es am Wochenende zu einem Ausfall an einem Handymast-Standort in Spittal gekommen sei: "Der betroffene Masten befindet sich an einem gemeinsam genutzten Standort, der aus sicherheitstechnischen Gründen leider gesperrt war. Wir haben deshalb Genehmigungen der Liegenschaftseigentümer einholen müssen, damit Techniker mit einem Hubsteiger die Störung beheben können." Diese Genehmigungen hätten sich aufgrund des Wochenendes und der Erreichbarkeit der Eigentümer leider verzögert, sagt Tesch und informiert, dass die Störung Montagvormittag behoben werden konnte.