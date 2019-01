Eine von der Kelag geplante Stromabschaltung in Bad Kleinkirchheim führte zu einem technischen Gebrechen, worauf es zu Stromausfällen in bis zu 500 Haushalten kam.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dienstagmittag kam es aufgrund eines Stromausfalls zu einem verspäteten Betriebsstart im Römerbad © RÖMERBAD/GERT PERAUER

Dienstagfrüh sollte es in Bad Kleinkirchheim zu einer geplanten Stromabschaltung kommen, die nicht länger als eine halbe Stunde dauern sollte. „Durch ein technisches Gebrechen kam es in der Trafostation zu einem Kurzschluss“, schildert Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Nach der Behebung des Schadens kam es erneut zu einem technischen Defekt, der wiederum zu einem Stromausfall führte. Die Therme Römerbad war davon am längsten betroffen.

Laut Marketingleiterin Sabine Peternell konnte der Betrieb der Therme nicht wie üblich um 10 Uhr, sondern erst um 12.30 Uhr starten. 200 bis 500 Haushalte waren Dienstagvormittag zweimal für zirka jeweils ein halbe Stunde ohne Strom. Auch die freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim stand im Einsatz. „Der Kurzschluss in der Trafostation führte zu starker Rauchentwicklung. Diesen entfernten die Feuerwehrmänner mit einem Gebläse aus der Station“, schildert Schmaranz gegenüber der Kleinen Zeitung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.