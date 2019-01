Facebook

Plusgrade locken heute nach draußen © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Mit lebhaftem Westwind auf den Bergen gelangt heute, Mittwoch, mildere Luft zu uns. Diese Luftmasse ist in höheren Luftschichten etwas angefeuchtet, womit sich im Tagesverlauf einige harmlose, dünne Schleierwolken zum Sonnenschein gesellen. Im Wesentlichen ist aber der eher schöne Eindruck beim Wetter garantiert. Legen Sie beispielsweise einen Skitag ein. "In vielen Orten im Süden herrscht allerdings tagsüber bei deutlichen Plusgraden eher Wander- statt Skiwetter", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Die Frostgrenze steigt tagsüber auf über 2000 Meter an. Nur herunten in den schattigen Tallagen bleibt es ganztags kalt, wie etwa in Berg im Drautal.