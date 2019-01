Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Modelleisenbahn im Porcia Center ist Geschichte: Großteil der Anlage wird bei Flohmarkt verkauft © KK/MUSEUM FÜR VOLKSKULTUR

"Voll abgefahren: Minibahn als neuer Besuchermagnet“ titelte die Kleine Zeitung am 9. November 2002. Ein halbes Jahr später, im Mai 2003, war es so weit: Österreichs größte Modelleisenbahn Anlage wurde im Gerngroß Center am Neuen Platz in Spittal eröffnet. 16 Jahre später ist der Besuchermagnet Geschichte: Die Anlage wird geschlossen. „Wir hätten 40.000 Euro in die Erneuerung der Bahn investieren müssen. Und das ohne, dass es für den Besucher augenscheinlich etwas Neues gegeben hätte“, sagt Hartmut Prasch, Direktor des Museums für Volkskultur. Ein weiterer Grund für die Schließung ist ein neuer Mieter im ersten Stock des Porcia Centers, wie das ehemalige Gerngroß- und City Center jetzt heißt. Die Eigentümerfamilie Schantl hat einen Fitness-Center-Betreiber gefunden, der Platzbedarf für einen Großteil der Fläche angemeldet hat. Thomas Grasser, Porcia Center-Manager, bestätigt den neuen Mieter: „Nachdem wir erfahren haben, dass die Eisenbahnanlage nicht weiter betrieben wird, hat es sich ergeben, dass die Betreiber von ,Clever Fit‘ Interesse bekundet haben. Das Fitnessstudio wird Mitte April auf 1500 Quadratmeter eröffnen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.