Lawinenunglück Vater sah seinen Sohn in den Tod stürzen

Das Opfer wurde 100 Meter mitgerissen © LPD Kärnten

Zu einer Tragödie ist es am Dienstag gegen Mittag am Ankogel (Bezirk Spittal) gekommen. Ein gebürtiger Tscheche, der in der Region als Skilehrer arbeitete, ist mit seinem extra angereisten Vater abseits der Piste zu einer Skitour aufgebrochen. Auf einem nicht geräumten und auch kaum frequentierten Güterweg in er Nähe der Ankogel-Talstation wurde der 24-Jährige von einer Lawine erfasst und in knapp einem Meter Tiefe verschüttet. Reanimationsversuche der Erstretter blieben erfolglos.

