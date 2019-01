Facebook

Action zieht in das Stadtpark Center ein. Eröffnung ist Ende Jänner © RIE-PRESS

Die Geschäftsführung des Spittaler Stadtpark Centers hat einen neuen Frequenzbringer an Land gezogen. Auf 950 Quadratmetern wird der internationale Discounter „Action“ einziehen. Es handelt sich dabei um die ehemaligen Geschäftsflächen der Modekette „C & A“ im Obergeschoß des Einkaufszentrums. In Kärnten gibt es bereits in Villach, Feldkirchen, Wolfsberg und Völkermarkt „Action“-Filialen. Am 31. Jänner um 9 Uhr wird nun die fünfte in Spittal eröffnet. Das Sortiment umfasst die Bereiche Deko, Heimwerken, Spielzeug, Unterhaltung, Büro, Hobby, Multimedia, Haushaltswaren, Garten, Outdoor, Putz- und Reinigungsmittel, Essen-Trinken, Körperpflege, Haustiere, Mode, Heimtextilien und mehr.

Die Verantwortlichen von EHL, die das Stadtpark Center managen, freuen sich über die weitere Belebung des Einkaufszentrums. 2018 konnten sie die Textilkette „Colloseum“ dort ansiedeln.